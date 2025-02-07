緯創、緯穎營收寫同期新高 後市可望再攀高

代工大廠緯創（3231）及集團旗下緯穎受惠AI伺服器產品出貨暢旺，昨（7）日公告1月營收，同步寫下同期新高，緯穎並以375.06億元、改寫單月次高。

緯創1月合併營收907.86億元，月減14.07%，年成長34.9%。緯創1月筆電出貨量150萬台，月減16%，年增15%；桌機出貨70萬台，月減12.5%，持平去年同期；顯示器出貨65萬台，月減22.6%，年減18.7%。

緯創營收

緯創表示，第1季AI及伺服器產品營收將較去年第4季呈現雙位數成長，筆電則因去年第4季逢傳統旺季、墊高基期，第1季出貨量將下滑個位數百分比。全年來看，AI及伺服器營收將維持翻倍增，筆電出貨量估持平或小幅成長。

緯創總經理林建勳日前表示，去年AI及伺服器營收占比達到45%，今年占比一定會過半，相關營收會維持翻倍成長，筆電方面，預期下半年有機會成長，主要受到Windows 10換機潮，以及疫情期間採購的筆電進入更新周期所驅動。

林建勳看好，緯創AI產品除AI伺服器外，相信今年AI PC出貨量也會同步升溫，加上與台積電合作的系統級晶圓（System on Wafer，SoW）相關應用問世，後面邊緣運算AI會是更大的商機，緯創現在站在很好的位置，未來會有很好的機會。

緯穎1月營收375.06億元，月減12.3%，年增99.63%，雖因農曆春節因素、工作天數減少，但受惠伺服器動能需求續強，單月營收登同期新高。

緯穎營收

雖然緯穎去年第4季營收再創新高，墊高基期，加上第1季因農曆春節假期因素，工作天數減少，為往年的季節性淡季，但緯穎在通用伺服器及AI伺服器出貨動能暢旺下，法人看好，單季營收可望超越去年第4季的1,156億元水準，續登峰。

對於美國政府將對加拿大與墨西哥出口商品課徵25%關稅，緯穎表示，將持續與客戶協商，並調配全球產能，包括、但不限於轉移生產據點，以盡可能減輕對營運成本增加的衝擊。