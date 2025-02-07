祥碩1月合併營收月增勁揚33% 攀新高

IC設計廠商祥碩（5269）昨（7）日公布1月合併營收8.51億元，月成長33.7%，年增23.7%；創歷史新高。

祥碩昨天股價在外資法人點火下，攻上漲停2,230元作收，上漲200元，外資買超221張。

祥碩今年本業與併購效益獲得內外資看好，法人預估，祥碩大客戶超微（AMD）全新Ryzen 9000X3D、9000HX處理器擴大在市場領先地位，市占率持續提高，預期將延續至2026年，有利南橋晶片組代工的祥碩。此外，祥碩將在今年下半年完成併購日本車用晶片公司Techpoint，切入汽車市場，相關併購效益自今年顯現，為祥碩未來獲利提供成長動能。

依據研調機構統計，AMD在桌機市占率在去年第4季攀升至28.7%，且目前已有終端品牌在今年高階桌機全系列導入AMD處理器，對推升AMD市占率有幫助，有助於推升祥碩晶片組的代工業務。

此外，祥碩USB4在去年上半年僅初始小量device端與host營收貢獻，第3季USB4營收比重攀升至高個位數，今年隨AMD高階870/870E要求標配USB4，並且USB4溫度高成本也高，因此為單獨外掛一顆，目前看來下一代晶片仍將採外掛一顆USB4 host晶片，使得今年USB4主要動能將來自於host端拓展。

法人指出，祥碩今年本業成長與併購效益雙引擎發動，使得今年獲利有望明顯成長，本業方面大客戶全新Ryzen 9000X3D、9000HX處理器熱賣下，市占持續提升，購併Techpoint也為祥碩發展帶來新方向，從PC、伺服器相關市場延伸至車用與工業安防相關市場，預估Techpoint每年可直接挹注祥碩每股純益7元，有利祥碩評價調升。

祥碩日前表示，受惠大客戶超微市占率持續提升，加上USB4逐漸放量，旗下USB4產品本季需求強勁，單季出貨量已接近去年下半年兩季總和，若這股動能延續，全年營運表現可期。