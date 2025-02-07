快訊

新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

川普再放話徵收對等關稅 美股收跌 道瓊下挫逾400點

創意2025年營收估增雙位數

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）昨（7）日召開法說會，預期今年業績將有雙位數增長，創意總經理戴尚義透露，2026年將有三家雲端服務供應商（CSP）客戶案件貢獻挹注，對明年展望樂觀、有信心。

在加密貨幣、AI應用等案件加持下，創意預期今年整體營收、委託設計（NRE）、量產業務，都將雙位數成長，其中，營收約成長中十位數百分比（14％至16％），但毛利率將年減數個百分點，而第1季業績則將季增雙位數百分比，毛利率將下滑數個百分點。

戴尚義表示，在量產業務方面，加密貨幣相關案件從去年下半年陸續進來，營收表現於今年發酵，在川普當選美國總統後，估計相關動能即使沒放大，估計也會延續保持。

另外，AI應用占創意去年業績比重約14％，創意提到，在NRE業務方面，除了加密貨幣，AI相關營收也將會成長。

至於DeepSeek的出現，戴尚義認為，應會讓更多人願意投入開發AI ASIC晶片，對創意來說，等於這類客戶的需求可能會增加。

創意先前已公布去年財報，合併營收250.44億元，年減5％，仍是歷史次高，獲利34.51億元，年減2％，每股純益25.75元。

其中，5奈米以下先進製程相關占創意業績比重逐漸增加，2023年占9％，去年已達20％。

以地區別來看，創意去年營收有32％來自美國市場，29％來自中國大陸市場，分別是其第一大、第二大市場。戴尚義不諱言，去年第4季幾乎是每幾個禮拜就會出現新的美方管制禁令，導致其好幾個大陸客戶案件因此未能設計定案，連帶影響去年整體業績表現。

不過，戴尚義估計，今年大陸市場占創意營收占比會少很多，北美市場營收占比將超過五成，公司對於今年的營運展望已把禁令趨嚴的因素考慮在內。

延伸閱讀

拜登交棒川普 2.0：極具「商人個性」的美國總統 如何打造全球加密之都？

蘋果陷中美角力漩渦：關稅大刀下 台積電晶片和大陸市場都藏風險

馬哈地社群平台X被駭 推廣加密貨幣

聯發科、世芯 押長天期

相關新聞

英業達績優 攀同期高點

代工廠英業達昨（7）日公告1月營收458.42億元，雖受農曆春節因素、工作天數減少的淡季效應影響，月減36.6%，但受惠...

亞馬遜資本支出千億美元 AI伺服器供應鏈後市看旺

亞馬遜上季獲利雖優於預期，但受限於產能問題，AWS雲端營收意外令人失望，且受到匯率影響，預估本季營收成長可能為歷來最慢，...

緯創、緯穎營收寫同期新高 後市可望再攀高

代工大廠緯創及集團旗下緯穎受惠AI伺服器產品出貨暢旺，昨（7）日公告1月營收，同步寫下同期新高，緯穎並以375.06億元...

聯電1月營收年月增4% 衝上198億

晶圓代工廠聯電昨（7）日公布1月營收198.07億元，月增4.4%，年增4.2%，為同期次高。

祥碩1月合併營收月增勁揚33% 攀新高

IC設計廠商祥碩（5269）昨（7）日公布1月合併營收8.51億元，月成長33.7%，年增23.7%；創歷史新高。

創意2025年營收估增雙位數

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）昨（7）日召開法說會，預期今年業績將有雙位數增長，創意總經理戴尚義透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。