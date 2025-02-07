創意2025年營收估增雙位數

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）昨（7）日召開法說會，預期今年業績將有雙位數增長，創意總經理戴尚義透露，2026年將有三家雲端服務供應商（CSP）客戶案件貢獻挹注，對明年展望樂觀、有信心。

在加密貨幣、AI應用等案件加持下，創意預期今年整體營收、委託設計（NRE）、量產業務，都將雙位數成長，其中，營收約成長中十位數百分比（14％至16％），但毛利率將年減數個百分點，而第1季業績則將季增雙位數百分比，毛利率將下滑數個百分點。

戴尚義表示，在量產業務方面，加密貨幣相關案件從去年下半年陸續進來，營收表現於今年發酵，在川普當選美國總統後，估計相關動能即使沒放大，估計也會延續保持。

另外，AI應用占創意去年業績比重約14％，創意提到，在NRE業務方面，除了加密貨幣，AI相關營收也將會成長。

至於DeepSeek的出現，戴尚義認為，應會讓更多人願意投入開發AI ASIC晶片，對創意來說，等於這類客戶的需求可能會增加。

創意先前已公布去年財報，合併營收250.44億元，年減5％，仍是歷史次高，獲利34.51億元，年減2％，每股純益25.75元。

其中，5奈米以下先進製程相關占創意業績比重逐漸增加，2023年占9％，去年已達20％。

以地區別來看，創意去年營收有32％來自美國市場，29％來自中國大陸市場，分別是其第一大、第二大市場。戴尚義不諱言，去年第4季幾乎是每幾個禮拜就會出現新的美方管制禁令，導致其好幾個大陸客戶案件因此未能設計定案，連帶影響去年整體業績表現。

不過，戴尚義估計，今年大陸市場占創意營收占比會少很多，北美市場營收占比將超過五成，公司對於今年的營運展望已把禁令趨嚴的因素考慮在內。