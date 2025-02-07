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崇越1月合併營收月增1% 衝歷史新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

崇越（5434）昨（7）日公布1月合併營收55.5億元，月增1.8%，年成長37%，創單月新高。

延續去年業績創高峰的成長力道，崇越表示，開春報喜，1月營收創新高。受惠AI及HPC高效能運算需求加持，推升光阻、晶圓等半導體關鍵材料銷售暢旺。崇越科技亦提供晶圓廠、電子廠等科技建廠與防汙對策，隨工程進度加速認列，海外工程營收大幅挹注營運成長。崇越表示，儘管農曆新年長假、工作天數較少，半導體客戶的訂單仍維持穩定。因應公司積極布局美國、日本、東南亞等海外市場，今年全年營收與獲利表現看俏。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，擴大規模。

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