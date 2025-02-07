邊緣AI關注度提升 研華1月營收年增近15%

中國公司DeepSeek推出低成本人工智慧（AI）模型，提升市場對邊緣AI的關注度。工業電腦廠研華積極投入研發邊緣AI設備，接單持續成長，今天公布1月合併營收約新台幣57.33億元，月增6.96%、年增14.91%。

邊緣AI（Edge AI）是指在邊緣設備上運行人工智慧模型，而非依賴雲端伺服器來處理數據，可減少延遲、提升反應速度，並減少對網路頻寬的需求。

研華發布新聞稿說明，1月營收以區域別來看，北美、歐洲及新興市場表現最突出，分別年增24%、23%及55%；日本市場年增個位數。中國及台灣市場受工作天數減少影響，年減雙位數。

觀察研華事業群1月表現，以智能服務事業群年增42%表現最佳，主要受惠AURES併購效益及醫療專案出貨回溫，智能系統事業群年增20%、嵌入式設計事業群年增個位數；物聯網自動化事業群較去年同期微幅衰退。

此外，工業電腦廠維田公布1月合併營收約6701萬元，月減11.4%、年增0.7%。

維田指出，從市場上觀察，目前工業電腦產業景氣溫和回暖，待國際政經情勢不確定性逐漸消除，客戶觀望氛圍緩解，預期3月後市況發展將更明朗，看好營運能回到成長軌道且逐季回升。