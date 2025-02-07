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宏正1月營收月減14% 樂觀看全年

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

宏正自動科技（6277）1月營收3.88億元，年成長3.44%，月減14.9%。宏正樂觀看待今年業績，公司表示，全年串連多系統切換器、專業影音及機櫃等產品，更要掌握全球控制室、會議室、個人工作站、AI機櫃與AI語音合成商機，迎向成長。

宏正表示，1月營收較去年同期營收成長，主要係因IT架構管理解決方案市場回溫，廠商拉貨動能增強，就產品別而言，IT架構管理解決方案年增8.31%、專業影音年減7.38%、USB周邊年減33.87%。以銷售區域觀察，亞洲年增12%、美洲年減10.9%、歐洲年減9.77%。

展望2025年，宏正對於今年業績持有樂觀看法，2025年不確定性仍高，包含歐洲受俄烏戰爭影響，美中貿易戰後續仍須持續觀察，韓國政府不確定性等，都充滿變數，要摸著石頭過河，但宏正針對不同區域將有不同策略，積極掌握商機。

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