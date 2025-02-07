研華1月營收攀20月高點

工業電腦龍頭研華（2395）昨（7）日公布1月營收57.33億元，儘管受到農曆春節工作天數減少影響，但在北美、歐洲及新興市場增長下，月增6.96%、年增14.91%，為近20個月新高，顯示營運持續復甦。

研華今年1月營收以區域別來看，北美、歐洲及新興市場表現最為突出，較去年同期分別成長24%、23%及55%，日本年增個位數。大陸及台灣受工作天數減少影響，年對年呈雙位數衰退。

事業群表現而言，以智能服務事業群年增42%表現最佳，主要受惠於AURES併購效益及醫療專案出貨回溫；智能系統事業群表現亦較為突出，年對年增長20%；嵌入式設計事業群整體為個位數增長，其中，嵌入式運算與周邊系統年對年持平、應用電腦事業群年增7%；物聯網自動化事業群較去年同期微幅衰退。

展望後市，研華綜合經營管理總經理陳清熙先前指出，接單逐季轉強，今年第1季度展望正向；全年來看，研華已預期市況需求回溫，今年全年營收將重返成長軌道，表現將優於去年。

此外，研華全力布局邊緣AI市場，董事長劉克振曾表示，未來將是邊緣運算與AI技術深入各產業應用的黃金時期，研華將順應此趨勢啟動品牌再造計劃，致力從全球工業電腦領導者，進化為Edge Computing和Edge AI的全球領導者。研華未來將以Edge Computing和Edge AI為核心，聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場。

亞系外資對此正面看待，近期出示報告按讚研華，樂觀其布局機器人及邊緣AI業務，有望帶動營運成長。