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微星1月營收月增32% 淡季將不淡

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

微星（2377）昨（7）日公布今年元月營收166.54億元，月增32.25%、年增1.6%，主要受惠輝達（NVIDIA）新款顯卡鋪貨效應所致。

市場看好，由於輝達RTX 50系列顯卡初期供不應求，導致新卡價格「驚驚漲」，有望為微星今年首季營運增添柴火，預期營收表現將「淡季不淡」。

隨著RTX 5090新品近期正式開賣，在台灣市場已一卡難求，黃牛價格已炒作到20萬至30萬之間，而該卡在台建議售價為71,900元。

業界人士分析，除了原廠直接調漲顯卡售價外，從過去經驗來看，由於新卡供不應求，通路商為了第一時間爭取拿到新品開賣，通常除了向原廠採購顯卡外，也會一併「包裹」購買其他原廠產品，因此對板卡廠而言，通路端顯卡大漲，有利板卡廠業績增長。

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