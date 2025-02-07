宏碁營收／1月年減1.03% Chromebook 產品表現突出

宏碁（2353）7日公布2025年1月合併營收為150.73億元，月減38.61%、年減1.03%，主要受到農曆春節工作天數減少，及消費性電子產品邁入傳統淡季所致，展望後市，法人預估，在PC傳統淡季下，預估宏碁本季營收相較上季將下滑，此外，宏碁表示，Chromebook產品1月營收年增56.5%，展現強勁動能，宏碁Chromebook在2024年第4季出貨量全球第一。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占1月營收之40.4%。孵化中的事業中尤以宏碁智通公司1月營收年增10.8%為亮點。

此外，宏碁今日亦宣布擴展Predator Helios Neo系列產品線，推出全新Predator Helios Neo 16 AI與Predator Helios Neo 18 AI電競筆記型電腦，最高可搭載 Intel Core Ultra 9 275HX 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 筆記型電腦GPU，帶給玩家突破性的AI體驗，進入電競新世代。

展望後市，目前PC產業大多看好今年將迎來一波換機潮，除了因為疫情期間至今，已達傳統換機時間點外，微軟Windows 10今年即將停止支援，亦將刺激PC市場需求，帶動今年PC出貨量成長。

不過，隨著美國總統川普近期宣布加徵關稅，增添今年科技風險。宏碁董事長陳俊聖先前指出，「今年全球一個特色就是不確定性，在這種情況下，最重要就是你自己要站得很穩，你的核心基礎要很強，做任何事都能發揮」。今年宏碁在核心事業部分會更努力，去年宏碁成長近10%，新事業成長兩位數，未來多引擎事業仍然是宏碁重點。

他說，目前宏碁總共有13家公開發行子公司，超過一半還在興櫃和創新板，今年重點工作是轉板掛牌，今年也還會有新的公司初次公開發行（IPO）。