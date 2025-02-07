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微星營收／1月月增32.25% 受惠於輝達新顯卡效應

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

微星（2377）7日公布今年元月營收為166.54億元，月增32.25%、年增1.6%，主要受惠輝達（NVIDIA）新款顯卡鋪貨效應所致，市場看好，由於輝達RTX 50系列顯卡初期供不應求，導致新卡價格「驚驚漲」，有望為微星今年首季營運增添柴火，預期營收表現將「淡季不淡」。

輝達於元月的美國消費性電子展（CES 2025）期間發表全新RTX50系列顯卡，包含RTX5090、5090D（中國大陸特供版）、5080、5070Ti及5070等規格，RTX 5090和5080於1月30日上市，RTX 5070和5070 Ti則接棒於2月開始發售。

通路端先前傳出，首波RT X50系列供應量極為有限，尤其是旗艦版RTX5090與5090D供給緊張，RTX 5090上市初期需求將遠大於供給量，將導致價格急速上漲。

隨著RTX 5090新品近期正式開賣，在台灣市場已一卡難求，黃牛價格已炒作到20萬至30萬之間，而該卡在台建議售價為71,900元，等於價格漲了至少3倍。

業界人士分析，除了原廠直接調漲顯卡售價外，從過去經驗來看，由於新卡供不應求，通路商為了第一時間爭取拿到新品開賣，通常除了向原廠採購顯卡外，也會一併「包裹」購買其他原廠產品，因此對板卡廠而言，通路端顯卡大漲，有利板卡廠業績增長。

法人預估，隨著輝達RTX 50系列顯卡上市，微星顯示卡業務將受惠於新品推出與產品平均單價（ASP）提升，預估微星今年第1季營運表現將淡季不淡。

微星 營收 輝達

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