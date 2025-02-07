祥碩營收／1月8.51億元創高 股價先攻漲停

IC設計廠商祥碩（5269）7日公布1月合併營收8.51億元，月成長33.7%，與去年同期相比為年增23.7%；創歷史新高。祥碩今日股價提前反應1月業績創高的預期攻上漲停價位2230元。

祥碩今年本業與併購效益獲得內外資看好，法人預估，祥碩大客戶超微（AMD）全新Ryzen 9000X3D、9000HX處理器擴大在市場領先地位，市占率持續提高，預期將延續至2026年，有利南橋晶片組代工的祥碩。此外，祥碩將在今年下半年完成併購日本車用晶片公司Techpoint，切入汽車市場，相關併購效益自今年顯現，為祥碩未來獲利提供成長動能。

祥碩日前表示，受惠大客戶超微市占率持續提升，加上USB4逐漸放量，旗下USB4產品本季需求強勁，單季出貨量已接近去年下半年兩季總和，若這股動能延續，全年成績單表現可期。