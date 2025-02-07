快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

祥碩營收／1月8.51億元創高 股價先攻漲停

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

IC設計廠商祥碩（5269）7日公布1月合併營收8.51億元，月成長33.7%，與去年同期相比為年增23.7%；創歷史新高。祥碩今日股價提前反應1月業績創高的預期攻上漲停價位2230元。

祥碩今年本業與併購效益獲得內外資看好，法人預估，祥碩大客戶超微（AMD）全新Ryzen 9000X3D、9000HX處理器擴大在市場領先地位，市占率持續提高，預期將延續至2026年，有利南橋晶片組代工的祥碩。此外，祥碩將在今年下半年完成併購日本車用晶片公司Techpoint，切入汽車市場，相關併購效益自今年顯現，為祥碩未來獲利提供成長動能。

祥碩日前表示，受惠大客戶超微市占率持續提升，加上USB4逐漸放量，旗下USB4產品本季需求強勁，單季出貨量已接近去年下半年兩季總和，若這股動能延續，全年成績單表現可期。

併購 祥碩 超微

延伸閱讀

「哪咤2」導演餃子粗估將獲1.35億 成為中國最賺錢導演

美超微回神 Blackwell將發貨 供應鏈麗臺、華泰、雙鴻吞補丸

AR眼鏡人氣回來了 這4檔漲停紅燈高掛 宏達電也反彈

最牛一輪／祥碩強勁 永豐47鍍金

相關新聞

聯發科去年全年每股純益為66.92元 賺逾六個股本

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日公布去年第4季及全年財報。受惠天璣9400晶片出貨放量，去年第4季合併營收終止跌勢...

英業達營收／1月營收441億元、月增1.38% 創歷史同期新高

代工大廠英業達（2356）7日公告1月合併營收441.29億元，較上月成長1.38%，年增18.48%，雖然第1季是電子...

緯穎營收／1月375.06億元、年增99.6% 主客戶需求續強

緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）7日公布1月單月合併營收375.06億元、月減12.3%、年增99.6%...

穎崴1月營收月增46% 同期最佳

穎崴（6515）昨（6）日公布1月自結營收6.68億元，月增46.7%，年增81.7%，創單月歷史次高、歷年同期新高。受...

國巨1月營收月增7.7% 受惠AI需求

被動元件大廠國巨（2327）昨（6）日公告今年1月營收為102.49億元，月增7.7%、年增2.3%，為歷年同期次高。國...

瑞昱後市 外資不同調

高盛於最新報告中指出，看好瑞昱（2379）今年營運持續增溫，在網通、車用方面有望繳出亮眼表現，因此給予「買進」評等，目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。