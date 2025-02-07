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精誠營收／農曆春節影響 1月32.05億元、雙減逾一成

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

系統整合廠精誠（6214）7日公告1月合併營收32.05億元，受農曆春節因素影響，工作天數減少，使營收月減13.06%，年減12.47%。精誠看好，今年營運成長動能由硬體轉向軟體和服務領域，可望帶動高毛利營收占比增加。

展望2025年，精誠表示，面對AI技術快速演進與新型低價AI模型陸續問世，預期企業將更積極加速導入AI應用，可望進一步帶動市場商機。精誠已發展出可因應百工百業實地應用的AI情境，並整合雲端、數據、資安、軟體開發以及維護維運等五大服務，發展新型態解決方案。

因應台商供應鏈遷移及美國關稅政策牽動的全球企業市場布局，精誠也將加速海外拓展計劃，深耕東南亞、日本及其他潛力市場，攜手生態圈夥伴，提供跨國資訊服務，協助客戶完善海外布局。

AI 營收 精誠

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