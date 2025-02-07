智邦營收／1月125億元、年增112.8% 創同期新高

網通大廠智邦（2345）公布1月營收達125.25億元，創下歷年同期新高，較去年同期年增112.8%，較上月歷史新高水準155.4億元，月減19.4%，自去年9月單月營收突破百億後，已經連續五個月單月營收突破百億元。

日前外資法人看好，第1季受年假及拉貨動能較弱等影響，單季營收較第4季新高水準，季衰約中十位數（Mid-Teens），約為14%至16%，全年智邦可望AI相關產品智慧網卡及AI加速器持續成長，加上800G交換器持續出貨帶動全年營收可望挑戰1,300億元，再創新高，每股稅後純益挑戰27元。

近期中國大陸深度求索（DeepSeek）以低成本的AI模型震撼全球，全球各界也密切關注亞馬遜、Google、微軟等CSP（大型雲端服務供應商）是否調整旗下資本支出，恐將影響全球資料中心及AI發展，牽動相關供應鏈表現。

近期亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）則認為，AI是「千載難逢的商業機會」，預期今年資本支出將從去年的約830億美元，增至1,000億美元。近年亞馬遜不斷投資資料中心、網路設備和硬體，滿足生成式AI的巨大需求。