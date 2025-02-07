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聯強營收／工作天數減少影響 1月290.86億元、月減近三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）7日公告今年元月營收為290.86億元，月減29.56%、年減29.39%，主要受到農曆新年工作天數減少影響所致。展望後市，聯強預期在商用加值、半導體等四大業務成長下，今年全年營收有望優於去年，再創新高紀錄。

聯強指出，1月依產品別，商用加值業務的營收為89億元，年減4%，占總營收的比重為30%；資訊消費業的營收為82億元，年減25%，占總營收的比重為27%；通訊業務的營收為16億元，年減30%，占總營收的比重為5%；半導體營收為112億元，年減43%，占總營收的比重為38%。

展望後市，聯強執行長王其勳先前指出，今年從各別市場角度來看，泰國、越南、印尼、印度等國還是在成長軌道，主要是因相關開發中國家經濟仍在成長，具有剛需。至於在已開發國家方面，紐、澳市場也是一個正向趨勢。而在中國大陸市場部分，2024年已自「谷底回升」、重回成長軌道，預期今年仍將維持增長趨勢。

從四大業務展望來看，王其勳指出，2025年商用加值業務還是會成長，主要是因產業界對AI需求持續，而且從目前趨勢來看，自動化仍是剛需，因此，商用業務在2025年仍是成長趨勢。

在通訊業務方面，目前看來在印尼、泰國、越南都會有不錯表現，因為市場仍有很大成長空間；至於資訊消費業務方面，還是要看各國需求狀況，但今年對該業務基本上是不悲觀。

而在半導體業務方面，儘管近年美國對中國大陸半導體、AI等設下不少限制，恐影響產業發展，唯王其勳認為，儘管對聯強業務多少會有影響，但聯強因有MSP平台，因此這可能還是一個機會，因為MSP讓聯強更加靈活。

營收 聯強

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