精誠營收／1月32.05億元 加速布局 AI 應用及海外市場

精誠資訊（6214）7日公布，1月合併營收32.05億元，較去年同期減少12.47%。精誠表示，1月適逢農曆新年，工作天數減少，使本月營收較去年同期減少。預估今年逐步將營運成長動能從硬體，轉向軟體和服務領域，期待達成帶動高毛利營收占比增加的目標。

精誠指出，展望2025年，面對AI技術的快速演進與新型低價AI模型的問世，預期企業將更積極加速導入AI應用，可望進一步帶動市場商機。精誠已經發展出可以在百工百業的實地應用的AI情境，並整合雲端、數據、資安、軟體開發以及維護維運等五大服務，發展創新的新型態解決方案，以協助企業提升營運效率、優化決策流程。

因應台商供應鏈遷移以及美國關稅新政牽動的全球企業市場布局，精誠也將加速海外拓展計劃，深耕東南亞、日本及其他潛力市場，攜手生態圈夥伴，提供跨國資訊服務，協助客戶完善海外布局。此外，也依據集團發展策略，持續推動旗下子公司IPO，以強化集團整體競爭力。