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受惠品牌效益 十銓營運穩定成長再創佳績

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
十銓董事長夏澹寧（左）及總經理陳慶文。圖/十銓提供
十銓董事長夏澹寧（左）及總經理陳慶文。圖/十銓提供

十銓去年全年營收創下近200億元的歷史新高佳績，今日公布1月營收16.4億元，年增83.35%，主要受惠於品牌效益，工控產品及B2B專案客戶所帶來的穩定成長動能。公司強調今年將持續發揮靈活採購策略的優勢，迅速應對市場變化，同時強化市場拓展與研發深耕，以充分準備強化營運動能再創高峰。

根據調研機構集邦科技，預估2025年第1季記憶體產業進入傳統淡季，終端需求尚未明顯回溫，價格也進入向下調整階段，地緣政治含美國總統川普關稅政策、通貨膨脹居高不下等因素，導致今年開春市場氣氛尚未回暖。然而十銓長期與原廠及全球客戶夥伴合作關係穩固，以及自身憑藉多元高規格儲存類產品、可靠的工控解決方案、與B2B專案訂單等挹注下，正向迎接新的一年挑戰與機會。

十銓 營收

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