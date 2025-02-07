騰輝營收／1月3.2億元 春節長假效應訂單需求放緩

騰輝電子-KY（6672）今日公布2025年1月營收3.2億元，較去年12月減少8.7%。主要受到農曆春節工作天數減少，以及全球經濟表現放緩，整體景氣仍未見改善，除AI應用仍是一家獨好外，其他應用市場需求仍顯疲弱，尤其消費性電子產業邁入傳統淡季，車用市場尚未完全回溫復甦，另外等待2025中國大陸車市及3C補貼方案落地觀望期延滯，一月消費短期退坡，從而影響其整體業績表現。

騰輝提到，公司不斷優化產品組合以提升高毛利產品並鞏固散熱金屬基板市場。軍工、航天等特殊應用高毛利材料，長期持續終端認證及積極布局，加上其他新特殊材料在熱塑性樹脂與各種薄膜材料應用上逐步突破，也可望在今年貢獻具體營收，將為業績帶來新貢獻。

展望未來，騰輝提到，多角化產品發展逐漸奏效，不留膠黏合片如血糖儀等多重應用，以及車載抬頭顯示器HUD、電動摩托車、汽車控制芯片埋入式、低空飛行器等散熱電控板已有客戶開發成功、無人載運飛行器、超級充電樁、油井鑽探與潛盾機等散熱應用皆在進行樣品打樣，有望逐步注入營收。

騰輝提到，已設立泰國厰除滿足終端客戶需求提升彈性外，並可強化供應鏈的韌性，增加未來市場長期發展。公司與立陶宛科技公司Teltonika於去年宣布成為供應鏈合作夥伴，公司為其提供精選的無鉛 FR4 配方、先進無鹵材料及低損耗可靠性材料，應用於Teltonika物聯網設備、能源系統、先進的醫療設備上的創新產品，彼此資源互補及合作，相關綜效可望為歐洲、中東和非洲市場開發挹注營運動能。