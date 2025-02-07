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晶睿營收／1月6.77億元 年增24.4%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控廠晶睿通訊（3454）7日公布1月合併營收6.77億元，較去年同期成長24.4%、月減14.4%。

晶睿表示，受惠品牌新產品拓展通路及代工客戶訂單增加，1月營收較去年同期成長24.4%，其中，品牌事業銷售成績以亞太、歐洲地區較佳。

今年是晶睿通訊成立25周年，公司期許美好的未來從今天開始，順應推出周年口號「MAKE TOMORROW EASIER, TODAY!」，意味將落實AI與Cloud的創新趨勢，持續發展全線人工智慧安防產品與VORTEX雲端服務，滿足各垂直市場客戶需求，以建立更全面的安防生態圈。

晶睿除了追求營運成長，亦積極投入永續活動，秉持關懷精神，走出一條獨特的社會責任道路，日前由同仁自發組成安防小隊，赴花蓮大陳新村舉辦「安全地圖永續活動」，以安防專業提出解決方案，改善場域安全，與在地居民、地方創生團體協力，打造更宜居的社區，吸引更多前來體驗大陳文化的遊客，達成地方振興的共好目標。

晶睿 營收

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