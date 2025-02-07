研華營收／1月57.33億元、月增6.96% 為近20個月新高

工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2025年一月份合併營收為57.33億元，不畏農曆春節工作天數減少逆風，元月業績較去年同期營收49.89億元年增14.91%，較上月營收成長6.96%，為近20個月新高。

一月營收以區域別來看，北美、歐洲及新興市場表現最為突出，較去年同期分別成長24%、23%及55%，日本則為個位數年增。然而，中國大陸及台灣受工作天數減少影響，年對年呈雙位數衰退。

事業群表現而言，以智能服務事業群年增42%表現最佳，主要受惠於AURES併購效益及醫療專案出貨回溫；智能系統事業群表現亦較為突出，年對年增長20%；嵌入式設計事業群整體為個位數增長，其中嵌入式運算與周邊系統年對年持平、應用電腦事業群年增7%；物聯網自動化事業群較去年同期微幅衰退。

此外，亞系外資近期出示報告按讚研華，樂觀其布局機器人領域及邊緣AI業務，有望帶動後續營運成長，因此上修研華今明年每股純益（EPS）表現，將目標價從385元上修至496元，帶動研華5日股價攻上漲停板。7日股價收在411.5元，上漲1元、漲幅0.24%。