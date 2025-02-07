快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

研華營收／1月57.33億元、月增6.96% 為近20個月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2025年一月份合併營收為57.33億元，不畏農曆春節工作天數減少逆風，元月業績較去年同期營收49.89億元年增14.91%，較上月營收成長6.96%，為近20個月新高。

一月營收以區域別來看，北美、歐洲及新興市場表現最為突出，較去年同期分別成長24%、23%及55%，日本則為個位數年增。然而，中國大陸及台灣受工作天數減少影響，年對年呈雙位數衰退。

事業群表現而言，以智能服務事業群年增42%表現最佳，主要受惠於AURES併購效益及醫療專案出貨回溫；智能系統事業群表現亦較為突出，年對年增長20%；嵌入式設計事業群整體為個位數增長，其中嵌入式運算與周邊系統年對年持平、應用電腦事業群年增7%；物聯網自動化事業群較去年同期微幅衰退。

此外，亞系外資近期出示報告按讚研華，樂觀其布局機器人領域及邊緣AI業務，有望帶動後續營運成長，因此上修研華今明年每股純益（EPS）表現，將目標價從385元上修至496元，帶動研華5日股價攻上漲停板。7日股價收在411.5元，上漲1元、漲幅0.24%。

營收 研華

延伸閱讀

台師大辦工作坊 邀日本師生來台實作AI與物聯網

北美政策大轉彎？Nissan小型純電休旅研發計畫生變！

聯嘉1月業績月增23% 億光月增1%

樺漢1月業績月減23% 力拚高成長

相關新聞

聯發科去年全年每股純益為66.92元 賺逾六個股本

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日公布去年第4季及全年財報。受惠天璣9400晶片出貨放量，去年第4季合併營收終止跌勢...

英業達營收／1月營收441億元、月增1.38% 創歷史同期新高

代工大廠英業達（2356）7日公告1月合併營收441.29億元，較上月成長1.38%，年增18.48%，雖然第1季是電子...

緯穎營收／1月375.06億元、年增99.6% 主客戶需求續強

緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）7日公布1月單月合併營收375.06億元、月減12.3%、年增99.6%...

穎崴1月營收月增46% 同期最佳

穎崴（6515）昨（6）日公布1月自結營收6.68億元，月增46.7%，年增81.7%，創單月歷史次高、歷年同期新高。受...

國巨1月營收月增7.7% 受惠AI需求

被動元件大廠國巨（2327）昨（6）日公告今年1月營收為102.49億元，月增7.7%、年增2.3%，為歷年同期次高。國...

瑞昱後市 外資不同調

高盛於最新報告中指出，看好瑞昱（2379）今年營運持續增溫，在網通、車用方面有望繳出亮眼表現，因此給予「買進」評等，目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。