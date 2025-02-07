日產點名、美系AI回擊DeepSeek的升級商機 鴻海連三漲

鴻海（2317）在蛇年開紅盤日一度下探至163.5元，但連日來則是反彈走高的表現，7日挾著日產找夥伴，鴻海被點名，若是談成將有助擴充旗下電動車部門，加上亞馬遜AWS、Google及OpenAI等科技巨頭強力回擊DeepSeek，鴻海可望迎來升級商機的題材，推升鴻海股價走高， 盤中一度拉升至178元， 站上月線，朝龍年封關的180元挺進。

日產與本田的合併案幾乎確定胎死腹中，英國金融時報（FT）報導指出，日產已開始從科技業探尋新的策略夥伴，一些董事願意考慮與鴻海建立合作關係；日產與本田接觸談合作之前，就曾傳出鴻海有意收購日產，但並未成局。針對外界傳出鴻海可能回頭收購日產的消息，鴻海6日表示沒有評論。

另外，大陸AI新創DeepSeek強勢來襲，在全球掀起旋風，大搶傳統AI股風采，甚至引發「DeepSeek將重創老AI股」的疑慮；亞馬遜AWS、Google及OpenAI等科技巨頭則是強力回擊，端出自家最強AI服務應戰。

隨著亞馬遜AWS、Google、OpenAI開始大反撲，法人看好，鴻海、廣達（2382）及緯穎（6669）等主要協力廠將可望迎接大客戶AI升級大商機， 挹注新一波的營運活水。

鴻海2024年12月營收6,548億元，月減2.64%，年增42.31%，為歷年同期次高；2024年第4季營收2.13兆元，季增15.03%，年增15.17%，為歷年同期最高；2024年全年營收6.859兆元，年增11.37%，創歷年同期最高。

展望2025年第1季，雖然整體營運逐步進入傳統淡季，鴻海表示，預期今年首季季節性表現，將與過去五年平均水準約略相當；若相較於去年同期，將顯著成長；輝達GB200 AI伺服器已在2024年12月少量出貨、並且認列營收，預計大量產時間將從今年1月下旬開始。

鴻海早盤以175元開出，一度拉升至178元， 站上月線；統計鴻海年來的表現，開紅盤日一度下滑至163.5元，之後再往上反彈拉升，不過，仍未回到龍年封關的180元。