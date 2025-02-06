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聯發科7日舉行法說 法人對後市看法出爐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料庫
聯發科。圖／聯合報系資料庫

聯發科（2454）7日將舉行法說，大型本國投顧新出爐報告指出，在手機市場低迷復甦環境中，第1季營收仍可季增低個位數百分比；雖然今年股價催化劑有限，但正面看待手機SoC市占率擴大，抵消智慧手機溫和復甦。

法人分析，聯發科去年第4季營收1,380億元，季增4.7%，超越公司先前展望上緣，主要受惠於D9400/8400手機SoC市占率擴大、產品組合較佳、新台幣兌美元匯率貶值等，預估毛利率有望達到展望45.5%至48.5%上緣。

經過產業訪查後，法人透露，聯發科將2025年SoC出貨量目標自4.4億顆上修為4.55億顆，年增2%，主要受惠D8400/9400需求強勁、市占率擴大、針對中國大陸手機補貼帶動提前拉貨的預期，但不至於出現如2023年第4季至2024年第1季那波強勁的回補庫存潮。

針對小米預計第2季發表Mi15特別版，有望採用自主研發的AP玄戒（台積電N3E製程），市場擔憂聯發科市占率可能流失，但法人認為影響可控，主要考量玄戒仍使用聯發科數據機（X35），且2025年量產規模僅40至60萬顆。

另一方面，法人預期高通將於第1季末啟動價格競爭，聯發科勢必跟進，影響程度將大於小米的競爭，所幸受惠於輝達（NVIDIA）GB10超級電腦的共同設計費，加上較佳產品組合，有機會抵消價格競爭帶來的負面效果。

智慧手機 聯發科

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