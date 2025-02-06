瑞昱後市 外資不同調

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

高盛於最新報告中指出，看好瑞昱（2379）今年營運持續增溫，在網通、車用方面有望繳出亮眼表現，因此給予「買進」評等，目標價從588元升至670元。但大摩給出「劣於大盤」評等，目標價425元。

高盛指出，今年第1季瑞昱營收成長將較預期強勁，季成長24.9%，毛利率47.4%，主因美國政府加徵關稅引發的補貨需求及提早下單。

展望今年全年，高盛於報告中指出，預期瑞昱所有方面營收都將強勁成長，在AI PC方面，將著重具備邊緣運算的周邊產品；網通部分則是受惠Wi-Fi與PON持續規格升級；車用方面，電氣化程度提高，帶動車用乙太網路滲透率增加。

但大摩認為，瑞昱今年將出現持平至溫和的成長。網通部分，去年WiFi成長動能來自電信、寬頻和網路應用，預期2025年會持續帶動成長；車用乙太網路將持續超越汽車產業及該公司整體企業成長，動力來自日益增加的電動車。

瑞昱 高盛

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