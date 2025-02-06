大摩按讚群創、聯詠
摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，電視面板價格上半年可望穩步走強，IT（監視器及筆電）面板價格可能從第2季開始小漲。大摩看好面板廠群創（3481）及面板驅動晶片（DDIC）廠聯詠，都給予「優於大盤」評級，目標價分別為19.5元、666元。
大摩指出，2月電視面板平均比元月漲價1%。主流產品32、43、55、65、75吋面板分別上漲1%、2%、1%、1%、1%。第1季電視面板平均價格預估將小幅季增3~4%，優於第4季的季減2%。
大摩調查顯示，中國大陸擴大以舊換新補貼方案，持續激勵電視品牌廠採購面板，以滿足終端需求。不過，品牌廠過去數個月加緊出口電視到美國，這種急迫性將逐漸減弱，除非川普政府關稅政策有更多進展。在未來數月，面板製造商仍可望在價格談判中占上風。
至於IT面板，大摩預估，筆電及監視器面板2月的價格都與1月差不多。在未來數月，IT面板價格應大致維持在目前水準，並有可能在第2季小幅上漲。第1季IT面板平均價格預估與前一季差不多，去年第4季季增幅也是持平。
部分業界入士擔心，在關稅之前提前補貨可能影響下半年的訂單。大摩不排除部分需求提前滿足的可能性，但不太擔心價格前景，因為主要面板製造過去數年來展現供應鏈紀律，應該有助於防止面板價格大跌，即使下半年訂單成長動能不如季節平均。
在台股面板雙雄中，大摩更看好群創，著眼於評價較便宜，更能受惠大宗商品電視面板成長動能。大摩基於2025年的獲利預估，給予群創0.7倍股價淨值比。另外，大摩也看好聯詠將受惠削減成本帶來毛利率穩定、三星顯示（Samsung Display）帶來的新潛在市場、折疊智慧機帶來的成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言