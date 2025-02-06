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國巨1月營收月增7.7% 受惠AI需求

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（6）日公告今年1月營收為102.49億元，月增7.7%、年增2.3%，為歷年同期次高。國巨表示，儘管受到農曆新年假期工作日較少的影響，1月業績仍比前月佳，主要是大中華區客戶於農曆年前增加備貨。

展望未來，國巨指出，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已逐漸達到健康水平，對於未來經濟情況相對審慎樂觀，仍密切關注市場動態。

從基本面來看，先前全球MLCC（積層陶瓷電容）龍頭製造商村田看旺AI伺服器相關需求，預期將帶動今年MLCC需求大增一倍以上，法人看好國巨也將受惠於AI相關需求，成為今年營收成長的重要動能，再加上AI伺服器出貨放大下，業績表現看增可期。

在營運策略上，國巨日前宣布將以約655.59億日圓（約新台幣140億元），公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）100% 股權，藉此擴大感測器業務。

AI 國巨 營收

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