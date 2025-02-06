穎崴1月營收月增46% 同期最佳

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
穎崴董事長王嘉煌（左）及全球業務資深副總經理陳紹焜。本報資料照片
穎崴董事長王嘉煌（左）及全球業務資深副總經理陳紹焜。本報資料照片

穎崴（6515）昨（6）日公布1月自結營收6.68億元，月增46.7%，年增81.7%，創單月歷史次高、歷年同期新高。受惠AI及GPU相關應用帶動垂直探針卡（VPC）大量出貨，同時AI伺服器需求強勁，帶動高頻高速測試座（Coaxial Socket）出貨暢旺，跳脫營收季節性周期影響。

穎崴也強調，為服務IC design、IDM、Foundry、CSP、OSAT等世界級客戶，從設計、研發、驗證、出貨、量產與客戶密切合作，高頻高速、大封裝、大功耗等高階測試需求為測試介面產業中長期趨勢。穎崴科技全球業務營運中心資深副總陳紹焜表示，AI應用百花齊放，勢必在高算力架構下運行，因此AI、HPC產業趨勢往高算力研發方向不變。

穎崴將參加3月3日在美國舉辦的先進測試封裝業界年度盛事TextConX 2025，蒐集與交流最前沿的半導體測試技術外，新一代產品如跨世代新品超導測試座、超高功率散熱解決方案HEATCon Titan、業界首創晶圓級光學CPO封裝測試解決方案等也將在展覽中亮相。

穎崴董事長王嘉煌日前指出，今年下半年動態老化測試出貨可明顯放量，高階探針卡和高頻高速同軸測試座需求可期，今年探針卡和測試座業績可優於去年，穎崴也許下2027年營收力拚突破百億元的目標。

AI 營收 穎崴

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