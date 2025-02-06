致茂1月營收攀同期新高 京鼎刷新紀錄
設備廠致茂1月營收新台幣22.23億元，創下歷年同期新高。京鼎1月營收16.92億元，刷新歷史新高紀錄。
致茂自結1月營收22.23億元，較2024年12月略減2.89%，不過較去年同期增加59.28%，為歷年同期新高。致茂表示，主要受惠半導體需求強勁。
致茂先前指出，人工智慧（AI）投資未見下滑跡象，依照在手訂單情況，預期2025年半導體業務有機會超越電力電子業務，並可望成長2位數水準。
京鼎自結1月營收16.92億元，月增6.6%，也較去年同期增加46.23%，並創下歷史新高。
京鼎先前看好2025年半導體設備市場需求可望正向成長，預期泰國羅勇廠於上半年投產，將為營運添增成長力道。
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