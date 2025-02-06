樺漢營收／1月年減3.7% 為同期歷史次高

工業電腦大廠樺漢（6414）6日公布今年元月營收，創同期歷史次高，年減3.7％，樺漢個體營收年增4.0％，展現穩健成長力道。

樺漢三大事業體1月營收表現穩健，兩大事業體雙雙攀升，分別為工控設計23.0億元、年增 9.9％，品牌通路43.0億元、年增30.3％，系統整合46.9億元、年減25.9％；雖受農曆春節工作日減少影響，單月營收較去年同期微幅下滑3.7%，樺漢個體（包含全資子公司）仍持續成長，為集團整體營運提供強勁支撐。

其中，邊緣AI應用推動客製化業績高雙位數成長，品牌通路與工控設計業務更同步創下同期歷史新高。隨著人工智慧技術在工業自動化、醫療科技、智慧建築等領域的深化應用，樺漢透過品牌通路強化智慧邊緣AI布局，驅動業務持續突破。系統整合事業體帆宣於高科技與客製化設備銷售呈現高成長，另外，自動化設備與整合系統業務也已逐步優化，整體運營回穩。

樺漢積極開發AI模組，專注於智慧零售、博彩、淨零碳排與資安等需求，將應用嵌入於客戶各類機台，包括POS、ATM、博弈機與邊緣控制等，於今年新開案的次世代機種內全面導入。這些AI模組可及時對接營運系統，監控與預測並提升設備效率。在工控領域與品牌通路專注於提供標準化AI解決方案硬軟平台，助力客戶導入經濟高效的人工智慧，優化品質檢測、物件識別等應用，提升營運效率與實現成本降低。

2025年三月智慧城市展即將登場，樺漢科技集團推動邊緣AI創新技術，深化智慧製造、智慧城市、智慧建築、ESG數位轉型以及AIoT產品技術整合，集團共同展示ESaaS （Ennoconn Solutions as a Service）智慧方案。今年展會吸引眾多國際客戶與合作夥伴爭相來訪，積極尋求合作契機，共同開拓智慧城市新格局！