帆宣營收／1月46.87億元 月減12%、年減25.9%

受春節長假影響工作天數，帆宣（6196）6日公告今年元月合併營收46.87億元，月減12%，年減25.9%。

帆宣近來在手訂單維持600億左右的高檔，2024年合併營收來到606.75億元，年增7.8%，創下連續三年均刷新歷史新高的紀錄。帆宣近年加速伴隨客戶赴海外建廠的國際化腳步，除因應台積電（2330）赴美、日本及德國布局。在地緣政治的考量下，帆宣無錫廠已分別遷移到越南海防、及緬甸生產及出貨。

帆宣董事長高新明表示，積極改善美國子公司的效率，並依需求調整人力，確保獲利持續改善。伴隨著因應客戶大尺寸設備的訂單需求，帆宣台南六廠今年將完工導入量產，2025年可望持續升溫。

帆宣今天股價上漲2元，成交量152張，收149.5元。