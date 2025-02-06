群光營收／1月75.18億元 年減2.3%

群光（2385）6日公告1月合併營收75.18億元，月減9.6%，年減2.3%。

群光表示，適逢農曆春節，1月工作天數僅十餘天，因此1月營收呈現季節性下滑。三大產品線中，以鍵盤與電源表現最為穩健，客戶大多已提前於去年第4季拉貨，所以約略持平，影像則因第1季已進入出貨淡季，因此1月呈現季節性年減。

根據IDC最新全球個人運算裝置季度追蹤報告顯示，2024年第4季PC出貨量達到6,890萬台，年成長1.8%，2024年全年PC出貨量為2.6億台，年成長1%，法人表示，群光NB鍵盤、NB影像模組以及NB電源等產品營收成長遠優於產業水準，NB相關營收2024年第4季以及全年年增均達8%，其中以鍵盤以及影像模組成長最佳。

目前客戶普遍認為2025年全球PC出貨量將繼續個位數成長，且因微軟將於今年10月停止支援Windows 10，預期企業換機潮將陸續發酵，推升商用PC需求，再加上近期DeepSeek的推出，PC客戶樂觀預期將激發更多應用場景，有機會推動PC等終端設備的需求，推升PC買氣增溫。法人表示，群光除了同步受惠於商用PC需求回溫，亦將受惠於AI PC的滲透率提升，鍵盤、影像模組以及電源產品均可望受益。

展望2025年，因川普上任，在加徵關稅議題上對全球市場造成許多不確定性，群光將持續強化泰國製造，目前全集團在泰國擁有三座廠房，去年貢獻營收超過二成，今年將提升至25~30%的水準，將可為客戶減少關稅衝擊，並且提供分散生產的製造彈性。

法人預期，群光2025年合併營收目標年增高個位數，加上持續進行產品組合優化與提升營運效率，獲利成長將更優於營收成長。法人分析，群光今年營收可望先蹲後跳，第1季受到農曆新年假期的影響為傳統底部，第2季反轉往上，第3季則推出客戶新品，成為營收高點。

群光去年前三季每股EPS為9.11元，法人樂觀預估去年獲利水準有望超越歷史新高，再度賺超過一個股本，且群光股利政策一向配發七成以上現金配息。