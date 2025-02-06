宏碁資訊營收／AI需求帶動 1月11.16億元、創歷年同期新高

宏碁（2353）集團旗下雲端服務廠宏碁資訊（6811）6日公布今年元月營收，月增17.83%、年增2.01%，為歷年同期新高，宏碁資訊表示，業績穩健增長主要受惠政府及企業客戶對於雲端服務的積極佈署，以因應日益提升的AI應用需求。

宏碁資訊公布今年元月營收為11.16億元，月增17.83%、年增2.01%，為歷年同期新高。

宏碁資訊指出，1月營收表現穩健，成長動能主要來自於政府及企業客戶對於雲端服務的積極佈署，以因應日益提升的AI應用需求。

展望後市，法人預估，隨著AI需求持續放大，加上宏碁資訊既有雲端業務增長，預估宏碁資訊今年全年營收可望優於去年，再創新高紀錄。

宏碁資訊近年持續衝刺AI業務，根據先前數據顯示，宏碁資訊2024年來生成式AI客戶家數持續增加，帶動其上半年雲端業務成長25%，比重由過往六成提升到七成，主要受惠來自AOAI/Copilot的企業需求。

其中，在Copilot業務方面，宏碁資訊不到一年期間的客戶數成長近20倍，購買套數五倍數成長。