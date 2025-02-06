宏達電營收／1月1.61億元 月減59%

宏達電（2498）公布1月營收1.61億元，月減59%、年減28.4%。

宏達電攜手高雄市政府，在亞灣區打造全台最大戶外 5G XR 智慧場域，覆蓋超過5.3萬平方公尺，推動高雄港智慧化轉型，實現「港濱一日生活圈」的創新概念。該計畫促成「VIVELAND VR 虛擬樂園棧柒庫」的誕生，首展推出全球矚目的《聖家堂：永恆高第》走動式 VR 展，為首次在台完整展出，讓參觀者透過 HTC VIVE Focus Vision 與 5G XR 技術，沉浸於建築大師高第的創作世界。

此外，跨年期間，宏達電並結合創新科技呈現免費「5G巨型水幕互動秀」，為高雄港濱注入科技與文化的獨特魅力。同時，「高雄遊港自駕車 x 5G 行動 AR 導覽」服務，將提供無人自動化接駁與沉浸式互動旅遊體驗，串起棧庫群周邊商圈。 未來，亞灣區將聚焦智慧港口與 5G AIoT 應用，持續引領科技創新，成為國際智慧城市與港口建設的重要示範。

宏達電日前宣布與 Google 簽署協議，Google 將支付2.5億美元交易價金，部分HTC的XR研發團隊成員將加入Google。在此次協議中，HTC的XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用。在簽署這項協議後，HTC和Google將探討未來的合作機會。

宏達電表示，該協議將強化 HTC 在XR 生態系統持續發展的策略，打造 VIVE 品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台、更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。HTC 將專注於 VIVE XR 全方位解決方案等科技產品的開發，如 VIVE Focus Vision產品等，擴展VIVE版圖，繼續投入人工智慧和元宇宙帶來的創新與機會，推動 VIVERSE 願景發展。對 Google 而言，此協議將加速 Android XR 平台與頭戴式裝置及眼鏡生態系發展，並強化 Google 在台灣的技術投資。該交易之完成仍待協議所訂的先決條件成就，目前預計將於2025年第1季完成。