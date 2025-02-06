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怡利電子公告1月自結為新台幣4.15億元 創同期歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

怡利電（2497）1月自結合併營收為新台幣4.15億元，創同期歷史新高，與2024年同期比較成長32.47%，已連續8個月營收達新台幣4億元以上。

怡利電子看準各大車廠逐漸重視智慧座艙，除了傳統的INFOTAINMENT, CHUD, WHUD, AR HUD等產品，已開發完成3D SPATIAL VISION HUD（3D空間視覺抬頭顯示器），並持續研發新技術應用於HUD新產品，將HUD產品的技術再度向上推升，本次於CES展出Panoramic HUD，已獲得國際車廠客戶好評。

公司表示，怡利電子以技術領先的優勢，倍受國際車廠母廠肯定，持續接獲INFOTAINMENT產品全球市場訂單，將配合車廠時程規劃陸續出貨；HUD產品除了在中國大陸維持領先地位，更突破困難取得印度市場車廠客戶訂單，亦將陸續量產出貨，擴大市場佔有率；ADAS產品於東南亞市場維持穩定成長，也已取得新客戶新訂單；此外，怡利電子積極拓展二輪車用電子市場，獲得二輪車廠客戶支持，也已取得專案，陸續量產出貨。怡利電子將持續以技術創新能力及穩定的產品品質，滿足各大車廠需求。

怡利電 新台幣

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