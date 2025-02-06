慧榮財報／2024營收、毛利雙成長 EPS 達3.43美元

慧榮科技（SIMO）6日公布2024年全年營收超過預期，達到8.036億美元，較2023年大幅成長26%；毛利率也大幅提升，從2023年的43%提升到46.2%。全年度稅後淨利達1.16億美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘3.43美元、約新台幣113元。

慧榮2024年第4季營收1.92億美元，與前一季相比減少10%，與去年同期相比減少6%。第4季毛利率47%，稅後淨利3,090萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.91美元、約新台幣30元。

總經理苟嘉章表示，儘管2024年第4季消費市場充滿挑戰，營收仍達到預期，毛利也進一步提升，且2024全年營收較前一年大幅成長26%，高於年初預期的高標。

此外，即使下半年市場表現疲弱，全年毛利率仍然大幅提升至46.2%。公司在2024年下半年成功推出領先業界的PCIe Gen5 SSD 控制晶片，並取得4家NAND大廠及多家模組廠的訂單，預計於2025年開始放量。

苟嘉章指出，儘管短期內消費市場仍充滿挑戰，公司將持續藉由擴展產品組合、開拓新市場，同時不斷提升在消費性、企業級、車用、工控和商用儲存市場佔有率，奠定未來長期成長的根基。

展望未來，苟嘉章預期，來自NAND大廠的控制晶片外購訂單將帶來更多的營收和獲利，同時提升公司在行動通訊和PC市場的佔有率。

苟嘉章強調，今年的成長動能主要來自幾項新產品的上市，包括8通道PCIe Gen5 SSD控制晶片已從2024年下半年開始出貨，適用於AI手機的UFS 4.1控制晶片將於今年下半年問市，而為主流市場開發的4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片也預計於今年年底推出。

此外，多款車用SSD控制晶片正快速拓展至多種應用，加上從2024年下半年開始出貨的MonTitan企業級SSD控制晶片預計也將於今年下半年開始放量，這些都將挹注更多的營收。

受惠於新產品推出及與OEM客戶的新專案合作，慧榮看好今年下半年將迎來強勁復甦，並在2025年第4季營收，推估達到接近10億美元的年度營收運行速度（Revenue Run-Rate）。

整體來說，估2025年第1季營收將介於1億5,800萬至1億6,700萬美元之間，較前一季減少12.5%~17.5%，毛利率介於47%至47.5%之間。