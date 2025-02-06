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外資建議逢高獲利了結 聯發科仍飆天價但逢高出現賣壓

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科（2454）法說會預計在2月7日召開，美系外資卻搶先發出報告，建議逢高宜獲利了結，不過， 聯發科6日股價開高後一度衝達1,570元， 創下歷史新高價，但接近午盤時漲勢卻出現收斂，一度小翻黑後再往上拉升，逢高出現賣壓。圖／聯合報系資料庫
聯發科（2454）法說會預計在2月7日召開，美系外資卻搶先發出報告，建議逢高宜獲利了結，不過， 聯發科6日股價開高後一度衝達1,570元， 創下歷史新高價，但接近午盤時漲勢卻出現收斂，一度小翻黑後再往上拉升，逢高出現賣壓。圖／聯合報系資料庫

聯發科（2454）法說會預計在2月7日召開，美系外資卻搶先發出報告，建議逢高宜獲利了結，不過， 聯發科6日股價開高後一度衝達1,570元， 創下歷史新高價，但接近午盤時漲勢卻出現收斂，一度小翻黑後再往上拉升，逢高出現賣壓。

美系外資認為，聯發科今年營收及獲利成長可能低於預期，且毛利率可能較去年低，對今年前景保持謹慎態度，維持中立評等，基於2026年的預估獲利，給予17倍的本益比，將目標價從1,180元上調至1,275元；但建議投資人在近期股價衝高後宜獲利了結。

美系外資表示，聯發科今年第1季展望健康，預期營收可望季增3%，但第2季營收可能出現季減，預估今年營收成長9%，低於彭博資訊統計法人圈的共識14%；另外，由於晶圓代工成本上升，加上ASIC研發與安謀（ARM）授權費用增加，成本壓力愈來愈大，今年毛利率可能為47.8%，低於去年的48.4%；今年每股稅後純益（EPS）與去年持平，比市場共識預期低9%。

聯發科去年12月合併營收416.83億元，月減7.9%，年減4.6%；去年第4季合併營收1,380.43億元，季增4.7%，超越原先財測區間，年增 6.55%；去年全年營收5,305.85億元， 年增22.41%，創歷史次高

聯發科先前公告去年第4季財測，預估單季合併營收約1,265～1,345億元，與第3季相比季減4%至季增2%，毛利率將達45.5～48.5%。

聯發科法說會預計在2月7日召開，法說會前股價持續上漲，6日以1,530元開出，一度拉升至1,570元， 創下歷史新高，不過，午盤時曾一度翻黑至1,520元，逢高出現賣壓，盤中力守紅盤。

晶圓代工 法說會 營收 聯發科

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