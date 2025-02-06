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AR 眼鏡人氣回來了 這4檔漲停紅燈高掛 宏達電也反彈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AR眼鏡人氣回來了，蛇年開紅盤以來，達邁（3645）成為相關概念股的領頭羊，6日開高走高衝上漲停77.9元鎖死，排隊買單超過8,400張，澤米（6742）、英濟（3294）、騰輝電子-KY（6672）也亮燈漲停，甚至是宏達電（2498）也是反彈上漲的表現。圖/AI生成
AR眼鏡人氣回來了，蛇年開紅盤以來，達邁（3645）成為相關概念股的領頭羊，6日開高走高衝上漲停77.9元鎖死，排隊買單超過8,400張，澤米（6742）、英濟（3294）、騰輝電子-KY（6672）也亮燈漲停，甚至是宏達電（2498）也是反彈上漲的表現。圖/AI生成

AR眼鏡人氣回來了，蛇年開紅盤以來，達邁（3645）成為相關概念股的領頭羊，6日開高走高衝上漲停77.9元鎖死，排隊買單超過8,400張，澤米（6742）、英濟（3294）、騰輝電子-KY（6672）也亮燈漲停，甚至是宏達電（2498）也是反彈上漲的表現。

輝達（NVIDIA）1月2日時公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，根據輝達專利內容顯示，AR眼鏡專利將可解決AR穿戴式裝置笨重的痛點，透過獨特的「數位干涉全息技術」及特定的光學設計，取代沉重的折疊光學模組，讓AR眼鏡更輕巧，沉浸感體驗更佳。

輝達首度宣示將揮軍AR眼鏡市場，AR眼鏡概念股包括宏達電、大立光（3008）、英濟、騰輝電子-KY、達邁、驊訊（6237）、澤米等都曾發動一波攻勢， 推升股價上漲，成為盤面上的亮點族群。

蛇年開紅盤日台股重挫， AR眼鏡概念股中，宏達電的跌勢沈重，不過，達邁則是在年後第2天就成為相關概念股的領漲指標，6日以71.5元開高走高， 快速衝上漲停77.9元鎖死，澤米、英濟、騰輝電子-KY也亮燈漲停。

另外，驊訊盤中漲幅逾半根停板， 富采、揚明光（3504）盤中上漲逾2%；宏達電以48.75元開高， 盤中漲幅0.93%， 持續反彈的走勢。

達邁去年累計前3季營收16.73億元，稅後純益2.13億元，每股純益1.61元，較2023年轉盈；達邁的PI產品主應用在消費性電子，除供應美系手機上游材料之外， 市場傳出也打進AR眼鏡市場領域，出貨meta最新的AR眼鏡應用。

銅箔基板廠騰輝電子-KY表示，AR智慧眼鏡已進入量產，高毛利率低耗損材料因此銷量增加，其材料由騰輝獨家供應，將挹注今年為營收動能， 另外，針對無人載運飛行器、超級充電樁等散熱應用也進行樣品打樣，在散熱金屬基板上持續努力，維持市場領先地位。

AR 宏達電 概念股 漲停 營收 輝達 驊訊

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