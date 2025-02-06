機器人又剩和椿再創新高 亞德客-KY跳空大漲逾6%

昨（5）日機器人概念股齊漲，多達七檔盤中漲停亮燈，但6日大多漲勢縮小，或下跌休息，不過和椿（6215）盤中仍強鎖漲停，攻至132元，再創歷史新高。除和椿外，表現較強的還有亞德客-KY（1590），盤中漲幅逾6%，全球傳動（4540）漲幅逾4%。

DeepSeek的出現加速AI應用普及，機器人時代的來臨可能更為接近，市場預估到2036年協作型機器人市場規模將達661億美元，年複合成長率33.6%；人型機器人在2030年市場規模將達到147.6億美元，年複合成長率達29.8%。

和椿從事代理機器人相關零組件，提供零組件整合服務，和椿在法說會中指出，去年第三季自動化系統及零組件占比達94%。並投入企業的「第二曲線」轉型，創造auro solutions機器人自動化子品牌，並成立「機器人應用研發中心」，研發各式機器人的產業別應用。

和椿12月營收2億元，年增163.74%；和椿營收自2024年7月開始，除了10月年增率55.12%以外，其餘月份年增率皆超過100%，表現亮眼。累計去年營收16.62億元，年增69.08%，去年第三季毛利率回升至30.87%，營益率也逐季走高來到11.02%，較去年同期由虧轉盈，大增12.02個百分點；累計前三季每股純益1.52元。

氣動元件龍頭亞德客-KY今跳空大漲，盤中漲幅近7%，挑戰年線大關。亞德客-KY去年12月合併營收27.76億元，為歷史同期新高；去年全年合併營收突破300億元大關、達306.59億元，年增2.8%，再創歷史新高，預期今年仍將穩定成長。

展望今年，亞德客認為，中國大陸未來仍會發布刺激經濟政策，加上集團會依各個產業狀況提出相對應銷售策略，以提高市占率，即使國際局勢仍有些不確定因素，但2025年仍然可以是穩定增長的一年。