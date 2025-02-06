大立光單季毛利率將逾五成

儘管本季處於傳統淡季，不過，外界預期，新台幣對美元匯率持續走貶，中國大陸祭出手機補貼方案，刺激新一波換機潮，加上非蘋陣營新機齊發，三大利多動能激勵，大立光（3008）本季營運有望淡季不淡，毛利率維持五成以上。

大立光去年第4季毛利率59.14%，驚豔市場，季增8.67個百分點，是2021年第3季以來新高。針對上季毛利率跳增，逼近60%大關，大立光董事長林恩平表示，主要受惠產品組合較佳，加上客戶給的業績獎金挹注。

林恩平說明，因2023年與客戶簽訂合約中，如果出貨達很高的量，依比例客戶要發給獎金，由於該專案執行兩年，因此，在2024年底結算，他並透露，目前幾乎所有客戶都會發（獎金），不限特定客戶。

至於2025年是另一個新案子，前後專案差別不大，視技術難度而定。

外界預期，儘管大立光本季營收將較上季下滑，惟匯率因素仍有利於毛利率走勢，預期本季毛利率仍有望力守五成大關之上。

此外，中國商務部春節前推出手機、平板和智慧手表新補貼方案，大幅刺激相關商品春節銷售表現。不過，調查機構Counterpoint的報告稱，補貼政策有助於市場快速去化現有庫存，加速消費者的換機周期，為後續新品預留銷售空間。但要留意如果本輪補貼提前透支後續的消費需求，則在補貼期結束後，市場可能面臨一次明顯的需求回落，導致下半年銷量增速趨緩。