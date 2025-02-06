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大立光營收寫最強元月 前兩月業績有望優於2024年同期

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光元月營收逾49億元，寫同期最佳成績，圖為董座林恩平。聯合報系資料照
大立光元月營收逾49億元，寫同期最佳成績，圖為董座林恩平。聯合報系資料照

大立光（3008）昨（5）日公布元月合併營收49.48億元，雖然月減12%，仍是歷年最旺的元月，年增11%。展望後市，大立光表示，2月拉貨動能將較元月下滑，惟今年前二月業績將優於去年同期，維持日前法說會展望。

大立光昨天股價收2,810元，上漲35元，三大法人同步買超。累計今年以來，三大法人買超621張，目前外資持股比率為32.98%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

近期非蘋陣營新機齊發，旗艦機以三星的S25系列最受關注。法人指出，受惠手機鏡頭規格升級，加上亞系客戶在本季旗艦新機發表，看好大立光本季營收有望年增逾一成，為五年同期最佳。大立光不回應法人預估的財務數字。

日前法人問及本季出貨手機進展，大立光董事長林恩平未談及單一客戶訂單動態，僅透露：「主鏡頭高規格的手機我們幾乎都有做。」

談及2025年智慧手機規格升級進展，林恩平說，AI手機、折疊手機及薄形手機的開案量都有增加，其中，AI手機帶動前鏡頭走向Under Display（營幕下相機）趨勢，鏡頭壓低、且光圈放大，但今年不會啟動（kick off），薄形及折疊手機目前都已在銷售中，這兩種挑戰較大，對大立光附加價值也較高，折疊手機的鏡片數不多，但設計比較刁鑽。

外界預期，蘋果與三星今年都將推出超薄機身設計新機，相較於目前市面上大多數智慧手機厚度約7.8至8.5毫米之間，超薄手機厚度若如傳聞來到6毫米的高技術門檻，包含處理器、鏡頭、散熱模組等三大零組件規格，都需朝薄型化設計，此更高技術門檻將帶動供應鏈迎來更好的毛利率。

展望中長期營運，法人預期，雖然非蘋旗艦機漲價對銷量影響仍待觀察，不過，Apple Intelligence將陸續導入全球，AI效益可望提振換機需求，加上蘋果2025年多款新機問世及光學鏡頭升級路徑明確，看好下半年鏡頭供應鏈營收成長可期。

另一方面，林恩平日前首度證實，人型機器人已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶，至於工業機器手臂正設計中。

林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，且不只一家客戶，大立光將以模組方式出貨，目前正測試後段軟體中。

光學鏡頭 大立光 折疊手機

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