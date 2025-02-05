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宸鴻處分泓德能源股票 利益逾2.17億元

中央社／ 台北5日電

綠能股泓德能源科技今天收在216.5元漲停板，觸控面板廠宸鴻（TPK-KY）於同日公告子公司宸鴻光電科技處分泓德能源科技股票，處分利益新台幣2億1711萬9897元。

TPK-KY今天晚間發布重大訊息指出，宸鴻光電科技自去年8月20日至今年2月5日處分泓德能源科技股票，交易數量1474張，每股平均單價228.2元，交易總金額3億3637萬元。

截至目前為止，TPK-KY累積持有泓德能源科技證券（含本次交易）數量102萬4855股，帳面金額2億2188.1萬元，依今天收盤價每股216.5元計算，持股比例0.87%。

TPK-KY子公司宸鴻光電科技累積持有泓德能源科技證券（含本次交易）數量37萬740股，帳面金額8026.5萬元，依今天收盤價每股216.5元計算，持股比例0.32%。

宸鴻 泓德能源 科技股

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