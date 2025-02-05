宸鴻處分泓德能源股票 利益逾2.17億元
綠能股泓德能源科技今天收在216.5元漲停板，觸控面板廠宸鴻（TPK-KY）於同日公告子公司宸鴻光電科技處分泓德能源科技股票，處分利益新台幣2億1711萬9897元。
TPK-KY今天晚間發布重大訊息指出，宸鴻光電科技自去年8月20日至今年2月5日處分泓德能源科技股票，交易數量1474張，每股平均單價228.2元，交易總金額3億3637萬元。
截至目前為止，TPK-KY累積持有泓德能源科技證券（含本次交易）數量102萬4855股，帳面金額2億2188.1萬元，依今天收盤價每股216.5元計算，持股比例0.87%。
TPK-KY子公司宸鴻光電科技累積持有泓德能源科技證券（含本次交易）數量37萬740股，帳面金額8026.5萬元，依今天收盤價每股216.5元計算，持股比例0.32%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言