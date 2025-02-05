昇陽半導體1月營收達新台幣3.6億 創下歷史新高
昇陽半導體和竹陞科技1月營收同步攀高，其中，昇陽半導體1月營收達新台幣3.6億元，創下歷史新高；竹陞科技1月營收4577萬元，為歷年同期新高。
昇陽半導體自結1月營收3.6億元，月增1.85%，年增46.4%。再生晶圓和晶圓薄化需求熱絡，是推升1月業績創高的主要動力。
因應客戶需求持續增長，昇陽半導體預計2025年底12吋再生晶圓月產能提升至80萬片規模。此外，台中港科技產業園區新廠1月動土，將於2026年完工。
半導體智慧化監控系統廠竹陞科技自結1月營收4577萬元，月增5.18%，年增137.38%。竹陞科技表示，客戶設備升級、擴產需求增加，推升1月營收攀高。隨著產品線更加多元，客戶群需求持續暢旺，有助今年營收延續成長趨勢。
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