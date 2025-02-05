南亞科1月營收微降至21.62億元 預估「最壞情況已過」下季回溫

DRAM大廠南亞科（2408）今(5)日公佈2025年1月份自結合併營收為21.62億元，月減1.96%，年減29.35%。公司預估DRAM景氣將於本季落底，第2季回溫。

南亞科總經理李培瑛在春節前針對今今年DRAM產業發展提出說明，他認為，去年AI應用一枝獨秀，今年仍將延續去年氣勢，一樣強調，AI 持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步發展於終端應用 (如AI PC 、AI 手機 、AI機器人等各種智慧電子產品)；一般型PC、手機及消費型電子產品需求改善幅度有限。

不過他強調，DRAM產業「最壞情況已過」，DRAM市場可能在2025年上半年觸底，並有機會於2025年第2季開始復甦，主因中等區域經濟已提出刺激方案、庫存去化也逐步回到健康狀況以及三大廠傾注資源擴充HBM，擴張HBM產能，將擠壓非HBM的DRAM產業，加上刺激方案有利消費性終端需求改善，有利為DRAM產業帶來正面助益。