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義隆1月營收10.3億元 月增7.4%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
義隆董事長葉儀皓。圖／本報資料照片
義隆董事長葉儀皓。圖／本報資料照片

筆電市場重要觸控控制晶片領導廠商義隆（2458）今日公布2025年1月合併營收10.43億元，受惠於客戶擔加徵關稅、增加訂單，1月營收月增7.4%，年增4.6%。公司已全力配合，提前規劃生產排程，以因應訂單需求。

義隆表示，1月各產品線占比：觸控板模組占48%，觸控螢幕晶片營收占26%，指紋(FP)占11%，指向裝置(PST)占11%，微控制器營收占3%，關係企業營收佔占1%；觸控應用(包括生物辨識的應用)佔當月合併營收的85%，非觸控營收則占15%。

義隆指出，第1季雖仍受總體經濟不確定性影響，但供應鏈庫存回歸常態，長期將有助於備貨動能更明確。短期內，客戶為降低關稅政策影響的風險，提前備貨，致使筆電相關訂單仍持續挹注。公司因應市場拓展AI應用，同步積極向市場推廣AI功能供客戶應用在新型號上，共同規劃AI PC的未來發展。而微軟Win10停止更新後的換機潮，勢必引導配備資安管理裝置的趨勢，例如指紋辨識，以保護組織資料及資產，免於受到駭客威脅。我們正向看待NB的長期發展，與客戶合作布局市場，持續共創最大效益。

展望今年的筆電市場，義隆表示，微軟Win 10預計於2025年第4季停止更新，以及準備完善的AI PC供應鏈，研判今年將有明顯換機潮。實際上，日本市場2024年也已啟動換機潮，需求量的增長趨勢有望持續發生。一般市場調查機構也都正面看待市場是溫和成長。公司有信心將帶動營運效率的上揚。

AI 營收 義隆

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