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昇陽半1月營收月增1% 中砂月減10%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

再生晶圓廠昇陽半（8028）、中砂元月營收出爐，昇陽半為3.6億元，連四月創新高，月增1.8%，年增46.4%；中砂為5.65億元，月減10.2％，年增3.8%。

昇陽半到去年底為止，再生晶圓月產能為63萬片。在客戶端外包量持續增加的情況下，為因應客戶更多高階應用需求，昇陽半積極擴產，預計今年底整體月產能將達80萬片，將在全球再生晶圓市場獨占鰲頭。

法人看好昇陽半今年業績有機會更上層樓，挑戰連五年創新高，增幅上看雙位數百分比。

中砂去年業績創新高，年度營收首度飛越70億元大關。法人估計，該公司2月業績可望增溫，本季營收雖恐不如上季，仍有望優於去年同期，今年整體營運表現持續看好。

中砂 晶圓廠 營收

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