台達電 加碼在美投資
台達電（2308）昨（5）日公告追加美國投資預算，去年9月已公告斥資420萬美元建置FWT實驗室，同時決議通過興建F2廠及辦公大樓，暫估工程總價款約2.05億美元，因應後續工程執行，建置FWT實驗室工程總價款擬追加至808萬美元。
台達電昨天同步公告，因應美國廠員工宿舍所需，擬斥資1,200萬美元，取得坐落於美國德州普萊諾市Gabb Road第1號至第14號之14幢房屋及Palo Pinto Drive第39號至第45號的七幢預售不動產。
台達電近年衝刺美國製造，公司表示，上述投資主要因應美國德州的研發、製造與業務擴張。F2廠預計三年內完工，主要聚焦於發展資料中心與電信應用的資通訊解決方案、電動車充電解決方案，以及電力電子元件等。預計2030年，德州廠區的人力將擴增至近千人。
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