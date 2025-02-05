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台光電1月營收月增9% 本季不看淡

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔基板廠台光電（2383）昨（5）日公告元月營收69.86億元，創新高，月增9%，年增55.78％，主要受惠AI伺服器成長力道。

台光電先前預期，2025年首季營運有望淡季不淡，有機會優於過往季節性表現。

台光電日前提到，在數位化與智慧化趨勢下，高效能運算產品應用將深入企業及民間每個角落，有助帶動各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升。

台光電持續擴產，日前公告新增大園廠投資，總金額81.09億元，預計本季起陸續投入，資金來源將以自有資金或銀行融資或資本籌資方式支應。

台光電海外布局除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能，2025年中山廠增加60萬張月產能之外，黃石廠再增購設備，在現有廠內添加30萬張月產能，預計2025第2季末開始量產，估計2025年總產能將提升約20%，2026年再增加15%。

伺服器 台光電 馬來西亞

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