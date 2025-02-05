全新1月營收月增5% 穩懋月減4.3%

國內PA族群穩懋（3105）昨（5）日公告元月營收11.77億元，月減4.3%、年減22.2%；全新上月營收2.61億元，月增5%、年減5.9%。

穩懋先前法說會曾表示，雖然手機客戶的庫存水位相較於去年已經健康許多，但去年以來終端市場需求一直受到地緣政治以及中國大陸經濟下滑的因素影響，相當考驗上下游供應鏈應變能力，若稍有不慎，很可能對業績衝擊更大。

此外，儘管手機PA市況不佳，但WiFi PA業務卻有所斬獲。穩懋指出，受惠下半年各大品牌旗艦機陸續導入WiFi 7技術，市場滲透率正快速擴大，而公司去年前三季WiFi PA業務年增七成。

至於磊晶廠全新方面，雖然業績較前年同期略減，但較去年12月成長，顯示在淡季中仍具支撐力道。主要原因來自於產品多元，且AI需求穩健，推升業績表現持穩。