光鋐1月業績月減23% 艾笛森月減9%

受農曆年長假導致工作天數較少影響，LED廠光鋐（4956）、艾笛森昨（5）日公告元月業績均較去年12月下滑，光鋐為8,600萬元，月減23.9%，也比去年同期衰退10.99%，法人認為遠低於預期；艾笛森為2.05億元，月減9.1%，年增2%。

展望今年營運，光鋐日前指出，將聚焦車用及感測兩大領域，可望成為新動能。光鋐認為，車用市場正逐漸回暖，該公司主要合作對象為中國大陸以外客戶，已經獲得部分轉單。

艾笛森也全力衝刺業績，公司先前強調，持續提升車用及照明的成品是首要任務，並已投資中壢廠辦，預計2025年6月完工，最初產線以照明成品為主，最快第4季開始量產，有助提升今年照明成品營收占比。