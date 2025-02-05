快訊

竹北也感受到震盪！新埔遠紡廠鍋爐爆炸 1人被炸死1命危10餘傷

光鋐1月業績月減23% 艾笛森月減9%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

受農曆年長假導致工作天數較少影響，LED廠光鋐（4956）、艾笛森昨（5）日公告元月業績均較去年12月下滑，光鋐為8,600萬元，月減23.9%，也比去年同期衰退10.99%，法人認為遠低於預期；艾笛森為2.05億元，月減9.1%，年增2%。

展望今年營運，光鋐日前指出，將聚焦車用及感測兩大領域，可望成為新動能。光鋐認為，車用市場正逐漸回暖，該公司主要合作對象為中國大陸以外客戶，已經獲得部分轉單。

艾笛森也全力衝刺業績，公司先前強調，持續提升車用及照明的成品是首要任務，並已投資中壢廠辦，預計2025年6月完工，最初產線以照明成品為主，最快第4季開始量產，有助提升今年照明成品營收占比。

光鋐 艾笛森

延伸閱讀

中壢天祥醫院新開幕，融合飯店設計、AI、專業團隊成亮點

桃園過嶺路二段路幅小大車往來多 地方盼改善拓寬

中壢楊梅2老翁不敵低溫寒流迷路 暖警好心找到回家的路

曾被罷免成功 王浩宇認真考慮回鍋再戰中壢

相關新聞

大立光營收寫最強元月 前兩月業績有望優於2024年同期

大立光昨（5）日公布元月合併營收49.48億元，雖然月減12%，仍是歷年最旺的元月，年增11%。展望後市，大立光表示，2...

大立光單季毛利率將逾五成

儘管本季處於傳統淡季，不過，外界預期，新台幣對美元匯率持續走貶，中國大陸祭出手機補貼方案，刺激新一波換機潮，加上非蘋陣營...

台達電 加碼在美投資

台達電（2308）昨（5）日公告追加美國投資預算，去年9月已公告斥資420萬美元建置FWT實驗室，同時決議通過興建F2廠...

小摩看聯發科 逢高獲利了結

聯發科（2454）近來股價強勢表態，昨（5）日收盤再創歷史新高價1,525元。不過，摩根大通證券（小摩）指出，聯發科今年...

昇陽半1月營收月增1% 中砂月減10%

再生晶圓廠昇陽半（8028）、中砂元月營收出爐，昇陽半為3.6億元，連四月創新高，月增1.8%，年增46.4%；中砂為5...

佳世達1月合併營收 月減12%

收傳統淡季與農曆年長假導致工作天數減少影響，佳世達（2352）昨（5）日公布元月合併165.38億元，月減12.3%，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。