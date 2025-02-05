亞光攜星商 攻超透鏡
光學鏡頭廠亞光（3019）昨（5）日宣布，董事長賴以仁與新加坡MetaOptics公司總經理馬克簽訂合作備忘錄，攜手合作超透鏡各項創新產品，其中，最引人注目的是世界首創的Meta Lens全彩照相模組。
亞光表示，該公司已跨足Meta Lens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Meta lens最具競爭力技術，並聚焦單波長紅外線（不可見光）用於顏面識別，以及擴增實境用WAVE GUIDE，積極製作樣品中。
亞光指出，此次合作夥伴、MetaOptics公司總經理馬克從事Meta Lens研究超過六年，運用Meta Lens已經上市的產品，包括懸空式指紋辨識器，超微小型雷射投影機，更展示革命性產品全彩照相模組，此合作備忘錄充分展示高技術公司與高量產性公司的結合。
亞光去年營收230.5億元，創十年來新高，年增29%；去年前三季歸屬母公司淨利約12.42億元，每股純益4.45元，為2008年來同期新高。
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