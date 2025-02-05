快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

佳世達營收／1月165.38億元、年增1.6% 看好全年營運成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達。記者吳康瑋／攝影
佳世達。記者吳康瑋／攝影

佳世達（2352）5日公布今年元月營收，因邁入傳統淡季及農曆春節工作天數減少影響，業績月減12.3%、但年增1.6%，佳世達指出，資訊科技、商業工業、醫療、智能方案事業較去年同期成長。展望後市，佳世達預期在主要業務皆成長下，預估今年營收將優於去年。

佳世達公布元月營收為165.38億元，在資訊科技、商業工業、醫療、智能方案事業較去年同期成長下，帶動元月營收交出優於去年同期的成績。

展望後市，佳世達看好今年在IT、醫療、網通及智能解決方案事業群等全部業務皆增長下，將帶動2025年營運更勝去年。

佳世達2024年原本預期營運將優於2023年，惟在智能解決方案事業群及網通事業表現欠佳下，加上醫療事業雖交出成長，但受到中國大陸經濟不佳影響，導致成長幅度不如預期，讓醫療事業無法達成2024年營收突破300億的目標。

不過，佳世達董事長陳其宏先前表示，2025年在IT、醫療、網通及智能解決方案事業群等主要業務皆增長下，尤其醫療業務業績將突破300億大關，將帶動2025年營運更勝去年。

佳世達持續擴張醫療事業版圖，今年元月宣布斥資2.16億元，參與認購視航生物醫學股份有限公司私募普通股，待交易完成後，佳世達將持有5.71% 股權。

佳世達指出，藉由此投資，雙方在醫療產業的眼科領域展開更多層面的協作，包括透過佳世達醫療事業群在通路上的優勢，雙方拓展更多商機，創造雙贏局面。

此外，佳世達指出，T3300數位彩色超音波掃描器，榮獲「SNQ國家品質標章」與「國家生技醫療品質獎」雙料大獎。

佳世達 營收

延伸閱讀

「看好台股」1月外資淨匯入逾8億美元 在台餘額逾9兆元

川普關稅搗亂？群益投顧看好美股多頭格局未變 建議逢低布局這類股

村田預告MLCC需求將倍增 被動元件業春天來了

人工智慧題材 還沒退燒

相關新聞

大立光營收／1月49.47億元、月減12.2% 為同期新高

大立光（3008）5日公布今年元月營收49.47億元，月減12.2%、年增10.63%，為同期新高。

佳世達營收／1月165.38億元、年增1.6% 看好全年營運成長

佳世達（2352）5日公布今年元月營收，因邁入傳統淡季及農曆春節工作天數減少影響，業績月減12.3%、但年增1.6%，佳...

台光電營收／1月69.86億元創新高 受惠 AI 伺服器成長力道

台光電（2383）5日公告1月營收69.86億元，月成長9%，年增率達55.78％，創歷史新高，公司提到，受惠AI伺服器...

機器人回來了！ 台灣精銳、大銀微等七檔攻漲停

DeepSeek低成本AI模型推出將加速邊緣AI應用百花齊放，其中機器人更是大贏家，5日機器人概念股齊漲，多達七檔盤中漲...

迅得半導體PCB業績進補 股價亮燈漲停

半導體PCB相關系統整合設備商迅得（6438）受惠於半導體PCB業績進補，5日股價持續反彈並亮燈漲停，衝上232元。迅得...

友達2月13日法說 聚焦獲利

友達（2409）昨（4）日公告將在2月13日召開董事會，提報2024年度個體暨合併財報，當天舉行2024年第4季法說會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。