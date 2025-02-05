AES元月營收創同期次高 新普雙衰退

電池模組股王AES-KY（6781）及其母公司新普（6121）5日公布今年元月營收，分別月減11.42%、8.24%，主要是因農曆春節工作天數減少影響，及消費性電子產業邁入傳統淡季所致，新普年減11.47%，呈現月減、年減雙衰退，而在AES方面，月營收年增30.09%，為歷年同期次高紀錄，且已連續七個月呈現年成長，顯示營運持續復甦。

AES公布今年元月營收為10.52億元、年增30.09%，為歷年1月歷史次高紀錄，主要是受到農曆春節工作天數減少影響，儘管業績較上個月下滑，但業績持續復甦態勢明顯，月營收已連續七個月呈現年成長。

展望後市，AES預期2025年兩大業務LEV及BBU業務都將成長，將帶動公司今年營收表現優於去年。

AES總經理宋維哲先前表示，LEV狀況較好的客人庫存已回到正常水位，可以預期2025年拉貨動能將優於2024年。

針對BBU業務，宋維哲指出，2025年伺服器BBU需求已定、非常樂觀，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收都會較2024年成長。因此，預估AES BBU業務將持續成長。

在新普方面，隨著消費性電子產業邁入傳統淡季，新普營運亦跟著轉淡，今年元月營收降至57.62億元，年減11.47%。

不過，法人指出，隨著AES營運重回成長軌道，有助新普非IT業務營收成長，加上PC產業普遍看好今年出貨量有望優於去年，亦將帶動新普IT業務增長，對新普今年營運正面看待。